Пожар в "Эпицентре" в Первомайске потушили

Пожар торгового центра "Эпицентр" в Первомайске потушен.

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

Об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Николаевской области.

"В 18:30 пожар ТЦ "Эпицентр К" на ул. Федора Достоевского в г.. Первомайск на площади 4000 кв. м ликвидирован", - говорится в сообщении.

Продолжаются работы по разбору строительных конструкций и тушение отдельных очагов тления.

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

К тушению были привлечены 191 человек и 35 единиц техники, из них от ГСЧС - 125 спасателей и 21 единица техники. О пожаре в торговом центре стало известно около 13:00. По данным ГСЧС, по состоянию на 14:20 пожар локализован на площади 4 тыс. кв. м.

По состоянию на 16:20 наблюдались отдельные локальные очаги горения внутри здания.

"Эпицентр" заявил об умышленном поджоге ТЦ в Первомайске. Там сообщили, что поджигателей было двое.

По словам директора торгового центра Михаила Телкова, один из мужчин принес с собой бутылку с легковоспламеняющейся смесью, облил неизвестным веществом стенды с ковролином и линолеумом и поджег их.

Охрана центра сразу отреагировала на ситуацию, но злоумышленник схватил топор и нож и набросился на сотрудников "Эпицентра", ранив одного из них. Охрана торгового центра задержала мужчину и передала полиции.

Полиция сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в совершении поджога. По словам руководителя Николаевской полиции Сергея Шайхета, подозреваемому грозит пожизненное заключение.

По данным полиции, 37-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Ему инкриминируют умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 194 и ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).