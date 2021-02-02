Столетний британский ветеран Том Мур умер от коронавируса

Он собрал миллионы долларов для борьбы с Covid-19.

В Великобритании скончался ветеран Второй мировой войны сэр Том Мур. Ему было 100 лет .

О смерти Тома Мура сообщила РоSSийская служба Би-би-си.

Вчера стало известно, что Мура госпитализировали с пневмонией. У него диагностировали коронавирус.

Мур недавно прошел курс лечения от рака и летом 2020 года восстанавливал подвижность после того, как сломал бедро. Он хотел собрать тысячу фунтов в знак благодарности британским медикам и в итоге собрал гораздо больше, став знаменитостью во всем мире.

С помощью ходунков ветеран кругами ходил по саду, периодически выкладывая видео в YouTube. К своему столетию он рассчитывал пройти 100 кругов. Кампания Мура оказалась сверхпопулярной. 17 апреля в прямом эфире ВВС он закончил сотый обход сада, собрав 17 млн фунтов (23,3 млн долларов). Деньги продолжали поступать и после этого.

К столетнему юбилею Тому Муру было присвоено почетное звание полковника. В июле он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.