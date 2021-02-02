Старшая школа в Украине станет трехлетней: школьники будут учиться 12 лет

Украинские школьники, начиная с 2027 года, будут учиться в школе 12 лет. При этом, старшая школа станет трехлетней. О нововведениях сообщил глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет.

В рамках новой реформы образования школьников коснется ряд изменений. Одно из них относится к ученикам старших классов.

"Ряд трансформаций мы планируем завершить к 2027 году, после чего старшая школа (то есть 10, 11, 12 класс) станет профильной и трехлетней. Такая система начнет действовать с 1 сентября 2027 года, как это прописано в законах "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании"", - отметил министр образования.

Также в Минобразования приняли решение о создании в Украине лицеев на базе старшей школы, которые будут открываться в населенных пунктах с населением более 50 тысяч человек.

"Но это не значит, что профильные лицеи будут создаваться только в областных центрах или крупных городах. На самом деле создание лицея будет зависеть от способности такого областного или городского совета, учредителей таких лицеев создать соответствующую материально-техническую базу. Ведь мы говорим о едином подходе к стандарту и качеству обучения, который должен происходить во всех заведениях старшей школы одновременно и на едином уровне", - добавил Шкарлет.

У девятиклассников по-прежнему останется возможность продолжить обучение в 10-12 классах, либо уйти в колледж или профучилище после 9 класса.

Ранее сообщалось, что старшеклассники, которые сдадут ЗНО на самый высокий бал, смогут ежемесячно получать 10 тысяч гривен стипендии.