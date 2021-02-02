Слава Каминская тайно вышла замуж на Мальдивах

Слава Каминская поделилась фотографией в сшитом на заказ красивом свадебном платье от дизайнера из Киева . Звезда намекнула, что получила предложение руки и сердца от своего нового возлюбленного, которому она ответила «Да».

Украинская певица продолжает интриговать своих подписчиков новостями в личной жизни. Участница группы «НеАнгелы» опубликовала новый снимок с Мальдивских островов, на котором она позирует в свадебном платье. В публикации Слава Каминская отметила дизайнера свадебных платьев Catarina Kordas из Киева .

На фото певица запечатлена в красивом полупрозрачном платье с длинными рукавами и шлейфом. В таком образе знаменитость вполне могла выйти замуж на райских островах.

«Я сказала ему ..... да.... ( продолжение в следующем посте )», - подписала пост Слава Каминская, окончательно заинтриговав подписчиков.

Известно, что в отпуск певица отправилась с детьми и новым возлюбленным, которого она пока не показывает публике.

«Поздравляю!!! Совет и любовь», «Повезло ему однако», «На лице прям 3 мес беременности», «Ждём всех подробностей!!», «Ты сказала "да"этому красивому платью», - пишут юзеры.

Напомним, Слава Каминская заинтриговала фанатов намеками на беременность. Звезда ответила на главный вопрос, в положении ли она.