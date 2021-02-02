"Эпицентр" заявил об умышленном поджоге его ТЦ в Первомайске

Торговый центр открыли в декабре 2020 года.

"Эпицентр" заявил об умышленном поджоге его ТЦ в Первомайске
Фото: dsns.gov.ua

Причиной пожара в торговом центре "Эпицентр" в Первомайске (Николаевская обл.) во вторник стал умышленный поджог. Об этом заявили в пресс-службе компании, сообщает "Интерфакс-Украина".

"2 февраля в торговый центр "Эпицентр" в г. Первомайске зашли двое мужчин, совершивших умышленный поджог торгового помещения", - сообщили в "Эпицентре".

По словам директора торгового центра Михаила Телкова, один из мужчин принес с собой бутылку с легковоспламеняющейся смесью, облил неизвестным веществом стенды с ковролином и линолеумом и поджег их.

"Охрана центра сразу отреагировала на ситуацию, но злоумышленник схватил топор и нож и набросился на сотрудников "Эпицентра", ранив одного из них. Охрана торгового центра задержала мужчину и передала полиции", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, второй злоумышленник скрылся, и его разыскивают правоохранители.

Насколько известно дирекции торгового центра, больше никто из работников и посетителей торгового центра не пострадал, персонал и посетители эвакуированы, уточнили в "Эпицентре". На месте пожара работает ГСЧС.

ТЦ "Эпицентр" в Первомайске был открыт 19 декабря 2020 года по адресу ул. Достоевского, 2Б/2 и с площадью 5 430 кв. м стал крупнейшим ТЦ в городе. В нем работает 77 сотрудников.

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