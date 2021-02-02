Полиция задержала подозреваемого в поджоге "Эпицентра" в Первомайске

Фото: dsns.gov.ua

Полиция сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в совершении поджога торгового центра "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области.

Правоохранители установили, что 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором.

В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, затем поджег помещение и бросился бежать.

Другие охранники вместе с сотрудниками управления полиции охраны, догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором.

На место происшествия охранники вызвали полицейских.

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

"Сейчас преступник, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, доставлен в Первомайское управление полиции. Тушением пожара в центре занимаются пожарные. Полицейские обеспечивают безопасность граждан на месте происшествия", - информируют в полиции.

Следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Покушение на убийство".

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

О пожаре в торговом центре стало известно около 13:00. По данным ГСЧС, по состоянию на 14:20 пожар локализован на площади 4 тыс. кв. м.