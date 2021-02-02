На Сицилии задержали более двадцати подозреваемых в связях с "Коза Нострой"

Среди задержанных - двое полицейских и адвокат.

На Сицилии задержали более двадцати подозреваемых в связях с "Коза Нострой"
Фото: alternet.org

Сотрудники правоохранительных органов Италии задержали на острове Сицилия 22 человека, подозреваемых в связях с местным мафиозным кланом "Коза Ностра".

Об этом 2 февраля сообщает агентство ASNA.

По информации источника, среди задержанных - двое местных полицейских и адвокат, все они подозреваются в пособничестве мафии.

При этом, по данным газеты Corriere della Sera, в офисе задержанного адвоката в течение двух лет якобы проходили встречи "главарей преступных группировок острова".

Отмечается, что босса "Коза Ностры" Маттео Мессину Денаро в 2020 году заочно приговорили к пожизненному заключению. В 1993 году он исчез, но продолжает управлять преступной организацией, несмотря на статус беглеца.

В Италии действует много организованных преступных групп, которые в законодательстве называются преступно-мафиозными группировками. Самые известные кланы итальянской мафии: сицилийская "Коза Ностра", калабрийская "Ндрангета" и неаполитанская "Каморра".

Как сообщалось, в январе в Италии начался крупнейший за 30 лет судебный процесс над мафией. Перед судом предстали 355 членов "Ндрангеты" - самой мощной мафиозной группировки Италии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коронавирус и грипп: доктор Комаровский рассказал, чем они отличаютсяКоронавирус и грипп: доктор Комаровский рассказал, чем они отличаются
В Черновицкой, Харьковской и Сумской областях СБУ задержала дельцов, переправлявших нелегалов через границуВ Черновицкой, Харьковской и Сумской областях СБУ задержала дельцов, переправлявших нелегалов через границу
В Днепре ищут 13-летнюю девочкуВ Днепре ищут 13-летнюю девочку
Сотрудника "Новой почты" приговорили к трем годам лишения свободы за кражу техники из посылокСотрудника "Новой почты" приговорили к трем годам лишения свободы за кражу техники из посылок
В Киеве горел торговый центр, есть погибшийВ Киеве горел торговый центр, есть погибший
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве обстреляли из автомата автомобиль, подозреваемых задержалиВ Киеве обстреляли из автомата автомобиль, подозреваемых задержали
Более 50 украинцев погибли на водоемах в январеБолее 50 украинцев погибли на водоемах в январе
На границе с Польшей задержали украинца, которого пять лет разыскивали за умышленное убийствоНа границе с Польшей задержали украинца, которого пять лет разыскивали за умышленное убийство
На Киевщине задержали молодого человека с психотропами на 2 млн грнНа Киевщине задержали молодого человека с психотропами на 2 млн грн
Во Франции задержали еще двух подозреваемых в избиении украинского подросткаВо Франции задержали еще двух подозреваемых в избиении украинского подростка
Во Франции задержали подозреваемых в избиении украинского подростка (обновлено)
В Житомирской области правоохранители изъяли более 600 патронов и "огнестрелку"В Житомирской области правоохранители изъяли более 600 патронов и "огнестрелку"
В Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с пистолетом и ножомВ Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с пистолетом и ножом
Более 25 тысяч пар воспользовались услугой "Брак за сутки" в 2020 годуБолее 25 тысяч пар воспользовались услугой "Брак за сутки" в 2020 году
Владелицу дома престарелых в Харькове, где погибли 15 человек, задержали (обновлено)Владелицу дома престарелых в Харькове, где погибли 15 человек, задержали (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости