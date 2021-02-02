На Сицилии задержали более двадцати подозреваемых в связях с "Коза Нострой"

Сотрудники правоохранительных органов Италии задержали на острове Сицилия 22 человека, подозреваемых в связях с местным мафиозным кланом "Коза Ностра".

Об этом 2 февраля сообщает агентство ASNA.

По информации источника, среди задержанных - двое местных полицейских и адвокат, все они подозреваются в пособничестве мафии.

При этом, по данным газеты Corriere della Sera, в офисе задержанного адвоката в течение двух лет якобы проходили встречи "главарей преступных группировок острова".

Отмечается, что босса "Коза Ностры" Маттео Мессину Денаро в 2020 году заочно приговорили к пожизненному заключению. В 1993 году он исчез, но продолжает управлять преступной организацией, несмотря на статус беглеца.

В Италии действует много организованных преступных групп, которые в законодательстве называются преступно-мафиозными группировками. Самые известные кланы итальянской мафии: сицилийская "Коза Ностра", калабрийская "Ндрангета" и неаполитанская "Каморра".

Как сообщалось, в январе в Италии начался крупнейший за 30 лет судебный процесс над мафией. Перед судом предстали 355 членов "Ндрангеты" - самой мощной мафиозной группировки Италии.