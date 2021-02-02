В Киеве напали на полицейского, задержаны девять человек

Инцидент произошел во время акции против незаконных пассажирских перевозок.

В Киеве напали на полицейского, задержаны девять человек
Фото: nikvesti.com

В Киеве 2 февраля во время акции против незаконных пассажирских перевозок, которая состоялась на улице Елены Телиги, совершено нападение на полицейского. В связи с инцидентом правоохранители задержали девять человек.

Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

Сообщается, что во время мероприятия его участники начали расклеивать наклейки и не реагировали на требования правоохранителей прекратить незаконные действия.

"Сотрудники Шевченковского управления полиции обратились с требованием к митингующим пройти в отделение полиции за то, что они нарушали общественный порядок. Однако один из активных участников начал спорить, угрожать и нецензурно ругаться. В результате полицейский принял решение о немедленном задержании правонарушителя, который продолжал нарушать общественный порядок и сопротивлялся, ударив милиционера. Злоумышленника сразу задержали и доставили в управление полиции", - говорится в сообщении.

Всего в Шевченковское управления полиции доставлены девять человек, на одного из них составлен административный протокол по ст. 152 (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, следователи начали уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и задержали нападавшего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось, вечером 1 февраля в Киеве обстреляли из автомата автомобиль, подозреваемых задержали.

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