В Перемышле разбили памятную доску, посвященную, в частности, украинской художнице

В польском городе Перемышль разбили памятную доску, посвященную, в частности, украинской художнице Елене Кульчицкой (1877-1967).

Об этом сообщила в фейсбуке общественная активистка и перформер из Люблина Анна Домбровская.

Фото: Igor Hork?w

Мемориальная доска содержала имена трех важных для города женщин: польского борца за независимость Винценты Тарнавской, американского психоаналитика Хелены Дойч и украинки Кульчицкой.

Доску установили 11 сентября 2020 года на фасаде дома по адресу Рынок, 26, но так и не открыли.

Против выступил польский Институт национальной памяти на основании депутатства Кульчицкой в Верховном Совете УССР в 1951-1955 годах. Ее имя на доске расценили как пропаганду коммунизма.

При этом автор сообщения цитирует инициаторов вывешивания доски: "Насколько нам известно после консультаций с работниками Музея Елены Кульчицкой (с учреждением также консультировался филиал IPN в Жешуве), членство Кульчицкой в Совете не означало продвижения коммунистической системы. Напротив, она использовала эту сомнительную честь, чтобы быть влиять на дела политических заключенных, которые борются против коммунистического режима".

Елена Кульчицкая - первая женщина-художница в Западной Украине, получившая профессиональное образование, лауреат Шевченковской премии.

Она долгое время преподавала в Перемышле (1911-1938), где начала заниматься графикой.