В Первомайске горит супермаркет "Эпицентр"

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В городе Первомайск Николаевской области пожарные ликвидируют пожар в торговом центре "Эпицентр К".

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"2 февраля в 12:57 на линию 101 поступила информация о пожаре торгового центра «Эпицентр К» на ул. Федора Достоевского г. Первомайск. Над тушением пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана «Подгороднее». На место также направлена пожарная команда ОДО «Первомайскдизельмаш», по одному отделению с 6 ГПРЧ (Вознесенский район) и 25 (г. Южноукраинск)", - говорится в сообщении.

Ориентировочная площадь и причина устанавливается.

Персонал и посетители супермаркета - эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA