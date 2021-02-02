В Одессе произошел обвал в жилом двухэтажном доме, людей эвакуировали

Погибших и пострадавших нет.

В Одессе произошел обвал в жилом двухэтажном доме, людей эвакуировали
Фото: ДСНС

В Одессе сегодня утром обрушилась лестничная клетка в двухэтажном доме, находившемся в аварийном состоянии.

Об этом сообщило областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"2 февраля в 7:59 в службу спасения «101» поступило сообщение о разрушении лестничной клетки в жилом доме по адресу: г. Одесса, Приморский район, ул. Польский спуск, 5. По прибытию спасателей установлено разрушение лестничной клетки в 2-х этажном жилом аварийном доме", - говорится в сообщении.

Работники ГСЧС с помощью выдвижной лестницы эвакуировали четырех человек из квартир на втором этаже. Погибших и пострадавших нет.

Фото: od.dsns.gov.ua

От ГСЧС привлекались одна единица техники и пять человек личного состава.

Фото: od.dsns.gov.ua

Напомним, в июне прошлого года в Одессе обрушилась часть жилого четырехэтажного дома. Спасатели вывели из дома 24-х человек, погибших не было.

22 мая в Одессе обрушилась часть фасада и крыши двухэтажного жилого дома. Жертв и пострадавших не было. Дом был аварийным, но в нем проживали 35 человек. Из двух квартир отселили пять человек.

18 мая в Одессе обрушилась часть жилой многоэтажки.

8 мая в Одессе обрушилась часть двухэтажного многоквартирного жилого дома. Спасатели эвакуировали 10 человек, еще 11 человек сумели выбраться сами.

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