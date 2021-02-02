В Киеве обстреляли из автомата автомобиль, подозреваемых задержали

В водительскую дверь попало не менее шести пуль.

Вечером в понедельник, 1 февраля, в Голосеевском районе Киева полиция задержала двух мужчин по подозрению в обстреле автомобиля из автоматического оружия.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Стрельба произошла на проспекте Степана Бандеры, в совсем другой части столицы. Пассажиры обстрелянного автомобиля не пострадали, транспортное средство изъяли на экспертизу.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В задержании стрелков были задействованы все наряды и патрули города. После короткой погони полиции удалось заблокировать автомобиль и задержать подозреваемых.

"Менее чем за час столичные оперативники и работники полка особого назначения установили местонахождение разыскиваемой иномарки на территории Голосеевского района Киева . В салоне находились двое мужчин. Их задержали. Из машины изъято автоматическое оружие, из которого, вероятно, фигуранты вели стрельбу. В течение ночи следователи провели обыски по месту жительства злоумышленников и изъяли вещественные доказательства. Мужчины задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - цитирует Крищенко пресс-служба полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса - хулиганство. Максимальная санкция - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice