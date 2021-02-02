За сутки в Украине зафиксировали 2 394 новых случая ковида, 11 457 человек выздоровели

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 2 394 новых случая коронавируса COVID-19. В частности, заболели 117 детей и 213 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 833 человека. 156 пациентов умерли, 11 457 человек - выздоровели. За сутки было проведено 31 620 тестирований, в частности, методом ПЦР - 16 589, методом ИФА - 15 031.

За все время пандемии в Украине заболели 1 223 879 человек, выздоровели - 1 035 372. От осложнений заболевания умерли 22 924 человека. Всего было проведено 6 274 464 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 285 случаев;

- 285 случаев; Винницкая область - 61 случай;

Волынская область - 99 случаев;

Днепропетровская область - 104 случая;

Донецкая область - 55 случаев;

Житомирская область - 14 случаев;

Закарпатская область - 91 случай;

Запорожская область - 217 случаев;

Ивано-Франковская область - 278 случаев;

Киевская область - 120 случаев;

Кировоградская область - 12 случаев;

Луганская область - 38 случаев;

Львовская область - 114 случаев;

Николаевская область - 27 случаев;

Одесская область - 131 случай;

Полтавская область - 98 случаев;

Ровенская область - 54 случая;

Сумская область - 20 случаев;

Тернопольская область - 63 случая;

Харьковская область - 158 случаев;

Херсонская область - 19 случаев;

Хмельницкая область - 13 случаев;

Черкасская область - 157 случаев;

Черновицкая область - 159 случаев;

Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, накануне премьер Денис Шмыгаль на совещании с президентом заявил о возможности ослабления карантина в отдельных регионах. Он отметил, что в Украине впервые за долгое время количество «активных» больных коронавирусом опустилось ниже 200 тысяч. При этом за неделю выросло количество госпитализированных - 12 147 человек против 11 630 на позапрошлой неделе.

С 25 января, после того, как истек срок так называемого локдауна - жестких карантинных мер, в Украине действуют карантинные ограничения "оранжевой" зоны.