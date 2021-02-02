За сутки в Украине зафиксировали 2 394 новых случая ковида, 11 457 человек выздоровели
За прошедшие сутки было проведено 31 620 тестирований.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 2 394 новых случая коронавируса COVID-19. В частности, заболели 117 детей и 213 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки 833 человека. 156 пациентов умерли, 11 457 человек - выздоровели. За сутки было проведено 31 620 тестирований, в частности, методом ПЦР - 16 589, методом ИФА - 15 031.
За все время пандемии в Украине заболели 1 223 879 человек, выздоровели - 1 035 372. От осложнений заболевания умерли 22 924 человека. Всего было проведено 6 274 464 ПЦР-тестирования.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.
Статистика в регионах:
- г. Киев - 285 случаев;
- Винницкая область - 61 случай;
- Волынская область - 99 случаев;
- Днепропетровская область - 104 случая;
- Донецкая область - 55 случаев;
- Житомирская область - 14 случаев;
- Закарпатская область - 91 случай;
- Запорожская область - 217 случаев;
- Ивано-Франковская область - 278 случаев;
- Киевская область - 120 случаев;
- Кировоградская область - 12 случаев;
- Луганская область - 38 случаев;
- Львовская область - 114 случаев;
- Николаевская область - 27 случаев;
- Одесская область - 131 случай;
- Полтавская область - 98 случаев;
- Ровенская область - 54 случая;
- Сумская область - 20 случаев;
- Тернопольская область - 63 случая;
- Харьковская область - 158 случаев;
- Херсонская область - 19 случаев;
- Хмельницкая область - 13 случаев;
- Черкасская область - 157 случаев;
- Черновицкая область - 159 случаев;
- Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, накануне премьер Денис Шмыгаль на совещании с президентом заявил о возможности ослабления карантина в отдельных регионах. Он отметил, что в Украине впервые за долгое время количество «активных» больных коронавирусом опустилось ниже 200 тысяч. При этом за неделю выросло количество госпитализированных - 12 147 человек против 11 630 на позапрошлой неделе.
С 25 января, после того, как истек срок так называемого локдауна - жестких карантинных мер, в Украине действуют карантинные ограничения "оранжевой" зоны.