Ушел из жизни режиссер Сергей Проскурня

Ему было 63 года.

На 64 году жизни скончался украинский театральный режиссер, продюсер Сергей Проскурня.

Об этом в Facebook сообщил экс-министр культуры Евгений Нищук.

"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл "наш Драматург". Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив. Огромная потеря для меня, для всех нас", - написал Нищук.

Сергей Проскурня родился 28 ноября 1957 года во Львове, учился в Черкассах. Окончил институт театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого.

Был соавтором ряда значительных художественных проектов, организовывал и продюсировал концерты, спектакли, фестивали, в том числе и первую «Красную руту». Поставил спектакли «Крайслер Империал» во Львовской опере во время фестиваля «Вывих», «Гранд искусства во Львовской опере» и другие.

С декабря 2007 года входил в команду министра культуры и туризма Украины Василия Вовкуна, впоследствии стал советником министра на общественных началах, а с апреля 2008 возглавлял комиссию Совета по вопросам защиты культурно-информационного пространства.

Был художественным руководителем Одесского театра оперы и балета. После этого (с 2009 года) возглавлял театр в Черкассах.

В 2013-2014 годах воплотил масштабный кинопроект «Наш Шевченко» (часть сюжетов снимал на Евромайдане). Разработал концепцию выставки «Шевченкомания».