Сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор умер от осложнений COVID-19

Ему было 57 лет.

Сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор умер от осложнений COVID-19
Фото: ДеПо

В США умер 57-летний сценарист анимационного сериала "Симпсоны" Марк Уилмор.

Об этом сообщил его старший брат Ларри в Twitter.

Известно, что Марк Уилмор заболел COVID-19. Вместе с тем у него были и другие проблемы со здоровьем, от которых он страдал в течение нескольких лет.

"Мой дорогой брат, Марк Эдвард Уилмор, скончался прошлой ночью. Он боролся с коронавирусной инфекцией и другими болезнями, от которых долго страдал. Мой брат был самым добрым, отзывчивым и веселым человеком, которого я когда-либо знал. Я люблю тебя, младший брат", - написал Ларри.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr

— Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021

Марк Уилмор был американским телевизионным сценаристом и продюсером. В 2002 году он присоединился к коллективу авторов "Симпсонов". До этого он писал сценарии для "Вечернего шоу" с Джеем Лено.

Уилмор был многократным номинантом на премию "Эмми", а в 2008 году - выиграл ее за продюсирование эпизода "Eternal Moonshine of the Simpson Mind" или "Вечное сияние симпсоновского ума", премьера которого состоялась 17 декабря 2007 года.

Напомним, в сентябре 2019 года на 55-м году жизни скончался продюсер мультсериала "Симпсоны" и "Рик и Морти", четырехкратный обладатель телевизионной премии "Эмми" Джей Майкл Мендел.

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