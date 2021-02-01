В Киеве за сутки обнаружили 161 больного ковидом, среди них - шестеро детей

Выздоровели 764 пациента, жертвами коронавируса стали еще 5 киевлян.

В Киеве за сутки обнаружили 161 больного ковидом, среди них - шестеро детей
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве в воскресенье, 31 января, обнаружили 161 больного коронавирусом, умерли 5 человек, выздоровели 764 пациента.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, коронавирус диагностировали у 82 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 73 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет, 2 девочек 5 и 7 лет и 4 мальчиков от 1 до 11 лет.

Заболели, в частности, четверо медиков. В больницы были госпитализированы 45 пациентов.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском (70), Дарницком (48) и Святошинском (12) районах.

С начала пандемии в столице подтвердили 128 550 случаев коронавируса. 2 370 пациентов умерли, преодолели болезнь 69 322 жителя Киева.

За прошедшие сутки в Украине провели 9 873 теста методом ПЦР и обнаружили 2 030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего новых суточных случаев ковида обнаружили в Ивано-Франковской области.

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