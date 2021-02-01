Столетнего британского ветерана, собравшего миллионы для врачей, госпитализировали с коронавирусом

У сэра Тома несколько недель назад была диагностирована пневмония.

Столетнего британского ветерана, собравшего миллионы для врачей, госпитализировали с коронавирусом
Фото: EPA-EFE/VICKIE FLORES

Британский ветеран Том Мур, в 2020 году собравший почти 33 млн фунтов стерлингов (45 млн долларов США) пожертвований для поддержки Национальной службы здравоохранения при пандемии COVID-19, вечером в воскресенье, 31 января, был госпитализирован с коронавирусом.

Об этом сообщила дочь Мура Ханна на странице фонда его имени в Twitter.

Ханна Инграм-Мур рассказала, что у ее отца возникли проблемы с дыханием, и его госпитализировали. По ее словам, у сэра Тома несколько недель назад была диагностирована пневмония, а на прошлой неделе его тест на #Covid-19# оказался положительным.

Отмечается, что Том Мур, которому в апреле исполнилось сто лет, пока не был привит вакциной от коронавируса, поскольку принимает препараты для лечения пневмонии.

pic.twitter.com/MN6cZzxEaw

— Captain Tom Moore (@captaintommoore) January 31, 2021

Премьер-министр Британии Борис Джонсон пожелал Тому Муру скорейшего выздоровления, передает ВВС.

"Вы вдохновили всю страну, и я знаю, что все мы желаем вам полнейшего выздоровления", - заявил Джонсон.

Мур недавно прошел курс лечения от рака и летом 2020 года восстанавливал подвижность после того, как сломал бедро. Он хотел собрать тысячу фунтов в знак благодарности британским медикам и в итоге собрал гораздо больше, став знаменитостью во всем мире.

С помощью ходунков ветеран кругами ходил по саду, периодически выкладывая видео в YouTube. К своему столетию он рассчитывал пройти 100 кругов. Кампания Мура оказалась сверхпопулярной. 17 апреля в прямом эфире ВВС он закончил сотый обход сада, собрав 17 млн фунтов (23,3 млн долларов). Деньги продолжали поступать и после этого.

В столетний день рождения Тому Муру было присвоено почетное звание полковника. В июле он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.

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