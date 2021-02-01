Более 50 украинцев погибли на водоемах в январе

Спасатели призывают не выходить на хрупкий лед.

В течение первого месяца года на водных объектах Украины погибло более 50 человек.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Спасатели ежедневно работают над предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водоемах: проводят превентивную работу с населением, обучают граждан алгоритму действий в случае попадания под лед. Однако для тех, кто пренебрегает предостережениями чрезвычайников, выход на лед может обернуться трагедией", - говорится в сообщении.

Специалисты Службы спасения напоминают:

выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;

запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам не известны;

переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;

запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед;

запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;

нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзлых в лед досок, палок и других предметов; в случае различной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепления;

не употребляйте спиртные напитки около водоемов;

следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.

Как сообщали, 30 января в Сумах чрезвычайники спасали мальчика, который оказался один на льду.

На прошлой неделе в Черкасской области двое взрослых и 10-летний ребенок погибли, провалившись под лед. Спасатели нашли их тела на следующий день.