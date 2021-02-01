Более 50 украинцев погибли на водоемах в январе

Спасатели призывают не выходить на хрупкий лед.

Более 50 украинцев погибли на водоемах в январе
Фото: ДСНС

В течение первого месяца года на водных объектах Украины погибло более 50 человек.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Спасатели ежедневно работают над предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водоемах: проводят превентивную работу с населением, обучают граждан алгоритму действий в случае попадания под лед. Однако для тех, кто пренебрегает предостережениями чрезвычайников, выход на лед может обернуться трагедией", - говорится в сообщении.

Специалисты Службы спасения напоминают:

  • выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;
  • запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам не известны;
  • переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;
  • запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед;
  • запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
  • нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзлых в лед досок, палок и других предметов; в случае различной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепления;
  • не употребляйте спиртные напитки около водоемов;
  • следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.

Как сообщали, 30 января в Сумах чрезвычайники спасали мальчика, который оказался один на льду.

На прошлой неделе в Черкасской области двое взрослых и 10-летний ребенок погибли, провалившись под лед. Спасатели нашли их тела на следующий день.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса категорически противопоказана некоторым людямВакцина от коронавируса категорически противопоказана некоторым людям
В Черновицкой, Харьковской и Сумской областях СБУ задержала дельцов, переправлявших нелегалов через границуВ Черновицкой, Харьковской и Сумской областях СБУ задержала дельцов, переправлявших нелегалов через границу
В Днепре ищут 13-летнюю девочкуВ Днепре ищут 13-летнюю девочку
За сутки в Украине 2 779 новых случаев ковида, 12 538 человек выздоровелиЗа сутки в Украине 2 779 новых случаев ковида, 12 538 человек выздоровели
Тина Кароль показала, как отмечает день рождения в ТурцииТина Кароль показала, как отмечает день рождения в Турции
Блок рекламы


Похожие новости
В австрийских Альпах под лавинами погибли двое взрослых и подростокВ австрийских Альпах под лавинами погибли двое взрослых и подросток
В Украине за минувшие сутки в пожарах погибли семь человекВ Украине за минувшие сутки в пожарах погибли семь человек
В пожаре на Днепропетровщине погибли два человекаВ пожаре на Днепропетровщине погибли два человека
В США из-за утечки азота погибли 6 работников заводаВ США из-за утечки азота погибли 6 работников завода
В Черкасской области двое взрослых и 10-летний ребенок погибли, провалившись под ледВ Черкасской области двое взрослых и 10-летний ребенок погибли, провалившись под лед
Погибли трое рыбаков, провалившихся под ледПогибли трое рыбаков, провалившихся под лед
За сутки ковидом заболело 3 915 украинцев, умерло 83 человекаЗа сутки ковидом заболело 3 915 украинцев, умерло 83 человека
В Житомирской области правоохранители изъяли более 600 патронов и "огнестрелку"В Житомирской области правоохранители изъяли более 600 патронов и "огнестрелку"
Под стражу взяли арендатора пансионата в Харькове, где в результате пожара погибли 15 человекПод стражу взяли арендатора пансионата в Харькове, где в результате пожара погибли 15 человек
Владельцу гостиницы в Одессе, в которой 17 января во время пожара погибли люди, сообщено о подозренииВладельцу гостиницы в Одессе, в которой 17 января во время пожара погибли люди, сообщено о подозрении
Последние новости
Подгружаем последние новости