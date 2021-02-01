Больше всего новых случаев ковида обнаружили в Ивано-Франковской области

В Украине в воскресенье провели менее 10 тыс. ПЦР-тестов, заболели 2 030 человек.

Больше всего новых случаев ковида обнаружили в Ивано-Франковской области
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

За прошедшие сутки в Украине провели 9 873 теста методом ПЦР и обнаружили 2 030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его данным, выздоровели от коронавируса 5 131 пациент. Зафиксирован 61 связанный с осложнениями коронавирусной болезни летальный случай. В больницы попали 1 103 человека с ковидом.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (297), Киеве (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 1 221 485 человек, выписаны - 1 023 915 пациентов. Зафиксировано 22 768 связанных с COVID-19 летальных случаев. Количество проведенных ПЦР-тестирований составляет 6 257 875.

Как сообщалось, 30 января в Украине было зафиксировано 3 177 новых случаев коронавируса, больше всего на Прикарпатье и Закарпатье.

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