В Одесской области 11 населенных пунктов остаются без света

Проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет.

По состоянию на утро понедельника, 1 февраля, в Одесской области вследствие непогоды без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 1 февраля в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Лиманском районе Одесской области", - говорится в утренней сводке на сайте ведомства.

В ГСЧС отметили, что отключения связаны с падением опор линий электропередач, требующих длительных ремонтных работ. Подъезд к месту работ обеспечен. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от Службы автомобильных дорог привлечено 1 тыс. 160 работников и 887 единиц техники.

Всего с начала непогоды подразделениями ГСЧС проведена буксировка более 1 тыс. 230 единиц автотранспорта (из них 35 карет скорой медицинской помощи, 30 автобусов), оказана помощь более чем 2 тыс. 250 лицам (из них три роженицы), распилено и убрано 104 поваленных дерева , расчищено от снега 910 км дорожного покрытия. От ГСЧС привлекалось 1 тыс. 513 работников и 491 единица техники.

Как сообщалось, на утро субботы из-за непогоды обесточенными оставались 108 населенных пунктов в Одесской и Николаевской областях.

Напомним, в Одесской и Николаевской областях было ограничено движение транспорта из-за непогоды.

На днях в Одесской области, на автодороге М-05 Киев-Одесса, из-за непогоды образовалась четырехкилометровая пробка из 100 крупногабаритных автомобилей.