В австрийских Альпах под лавинами погибли двое взрослых и подросток

Три отдельных инцидента произошли в субботу.

В австрийских Альпах под лавинами погибли двое взрослых и подросток
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В австрийских Альпах в субботу, 30 января, погибли трое лыжников в трех отдельных инцидентах схода лавин. Один из погибших - подросток.

Об этом сообщает Укринформ.

Первый трагический случай произошел на горнолыжном курорте Кюхтай в федеральной земле Тироль. Трое парней 14, 15 и 16 лет решили съехать с трассы и покататься на открытой местности. Во время спуска 16-летний парень упал, выше него начала сходить лавина и засыпала его. Двое его товарищей смогли оставить опасное место и вызвали спасателей. К сожалению, его нашли мертвым в снегу.

Другой случай смертельного схода лавины также состоялся в Тироле, где в субботу вообще сошло семь лавин. В горах в районе н.п. Аксамер Лизум под 100-метровую лавину попал одинокий горнолыжник во время восхождения на вершину. Тело засыпанного снегом 48-летнего австрийца нашли случайно двое других горнолыжников, которые проезжали позже неподалеку.

Кроме того, во время горнолыжной поездки в районе Пинцгау в Зальцбурге под лавину попал еще один лыжник. Знакомые бросились искать 29-летнего мужчину после того, как он не вернулся в определенное время. Они наткнулись на место схода лавины на маршруте движения лыжника, позже под снегом спасатели нашли и тело мужчины.

Напомним, в начале января в Карпатах пострадали четверо лыжников, среди них – два 9-летних мальчика.

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