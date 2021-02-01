Умер отец Василия Слепака

Ярославу Владимировичу Слепаку на прошлой неделе исполнилось 80 лет.

Умер отец Василия Слепака
Фото: Микола Тис/ZIK

Во Львове 31 января умер отец погибшего на Востоке Героя Украины Василия Слипака Ярослав.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Большая потеря для семьи, друзей, для жены и сына. Искренние соболезнования и большая благодарность за стойкость и настоящую позицию по отношению к своей стране. Потому что только твердый духом человек мог воспитать настоящего Героя. Мы в совместной молитве с семьей Слипаков", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Ярославу Владимировичу Слипаку на прошлой неделе исполнилось 80 лет. У покойного осталась жена Надежда Васильевна и старший сын Орест.

41-летний Василий Слипак, который 19 лет прожил во Франции и был певцом парижской оперы, после начала роSSийско-украинской войны вернулся на родину и присоединился к "Правому сектору". Он погиб от пули снайпера 29 июня 2016 года в поселке Луганское Донецкой области.

Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году присвоил Слипаку звание Героя Украины, а в 2019 году президент Владимир Зеленский рассказал о Слипаке с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Василий Слипак похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

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