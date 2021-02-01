Умер отец Василия Слепака
Ярославу Владимировичу Слепаку на прошлой неделе исполнилось 80 лет.
Во Львове 31 января умер отец погибшего на Востоке Героя Украины Василия Слипака Ярослав.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"Большая потеря для семьи, друзей, для жены и сына. Искренние соболезнования и большая благодарность за стойкость и настоящую позицию по отношению к своей стране. Потому что только твердый духом человек мог воспитать настоящего Героя. Мы в совместной молитве с семьей Слипаков", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.
Ярославу Владимировичу Слипаку на прошлой неделе исполнилось 80 лет. У покойного осталась жена Надежда Васильевна и старший сын Орест.
41-летний Василий Слипак, который 19 лет прожил во Франции и был певцом парижской оперы, после начала роSSийско-украинской войны вернулся на родину и присоединился к "Правому сектору". Он погиб от пули снайпера 29 июня 2016 года в поселке Луганское Донецкой области.
Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году присвоил Слипаку звание Героя Украины, а в 2019 году президент Владимир Зеленский рассказал о Слипаке с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Василий Слипак похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.