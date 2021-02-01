Кароль и Балан снова вместе на "Голосі країни"

Тина Кароль и Дан Балан, слухи о романе которых то затухают, то вспыхивают вновь, опять оказались вместе на шоу "Голос країни". Причем обе звезды теперь – по одну сторону баррикад, а не соперники, как было в предыдущих сезонах.

Поклонники Дана и Тины, которые до сих пор не теряют надежды увидеть их вместе не только на шоу, уже с восторгом обсуждают событие: Дан вернулся к Тине на "Голос країни".

Молдавский сердцеед "засветился" сразу в нескольких аккаунтах, ведущих летопись "Голоса", а также на фото рядом с ведущими шоу – Катей Осадчей и Юрием Горбуновым.

Как оказалось, на съемках шоу уже завершились баттлы, после которых в команде каждого тренера останется лишь половина участников. Оставшиеся уже будут выступать в прямых эфирах. Именно на этом этапе в кресло Тины неожиданно "подсел" Дан Балан. Он помогает ей в составлении команды для прямых эфиров.

Фотофакты опубликовал в своем блоге ведущий Слава Демин.

Кроме этого, продюсер шоу "Голос країни-11" Владимир Завадюк опубликовал видео с Даном Баланом и Олегом Винником. В кадре две звезды о чем-то оживленно беседуют друг с другом.

В общем, поклонники Тины Кароль и Дана Балана изошли восторгами. Интриги добавили похожие кольца на пальцах Балана и Кароль. А пока самые романтичные натуры строчат в пабликах свои восторги, остальные зрители запасаются попкорном и готовятся насладиться очередным шоу.

Напомним, Тина Кароль показала кадры из Турции, куда она прилетела после своего Дня рождения. Звезда снялась в обществе незнакомой женщины, с которой, судя по всему, ее связывают близкие отношения.