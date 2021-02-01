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2021-02-01
В Киевской области девятилетняя девочка на санках напоролась на металлический прут
Ребенка спасатели передали работникам экстренной медицинской помощи.
Фото: ГУ ДСНС України у Київській області
В Бориспольском районе Киевской области девятилетняя девочка, катаясь с горки, напоролась на металлический прут.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
"30 января в 18:42 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о том, что в с. Гора вблизи улицы Киевской, девятилетняя девочка, катаясь с горки, напоролась на металлический прут", - говорится в сообщении.
Под наблюдением работников экстренной медицинской помощи спасатели с помощью механизированного гидравлического инструмента перерезали прутья арматуры.
"Девочку с повреждением мышечной ткани передали работникам экстренной медицинской помощи", - отметили спасатели.