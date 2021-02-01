В Киевской области девятилетняя девочка на санках напоролась на металлический прут

Ребенка спасатели передали работникам экстренной медицинской помощи.

В Киевской области девятилетняя девочка на санках напоролась на металлический прут
Фото: ГУ ДСНС України у Київській області

В Бориспольском районе Киевской области девятилетняя девочка, катаясь с горки, напоролась на металлический прут.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

"30 января в 18:42 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о том, что в с. Гора вблизи улицы Киевской, девятилетняя девочка, катаясь с горки, напоролась на металлический прут", - говорится в сообщении.

Под наблюдением работников экстренной медицинской помощи спасатели с помощью механизированного гидравлического инструмента перерезали прутья арматуры.

"Девочку с повреждением мышечной ткани передали работникам экстренной медицинской помощи", - отметили спасатели.

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