На границе с Польшей задержали украинца, которого пять лет разыскивали за умышленное убийство

Мужчина планировал скрываться во Вроцлаве.

При попытке въезда в Польшу задержали украинца, которого пять лет разыскивали за умышленное убийство.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Вчера ночью в пункт пропуска "Шегины" прибыл автобус польской регистрации" Львов - Вроцлав ". Во время процедуры паспортного контроля на документы одного из пассажиров сработала база данных пограничников с пометкой - при обнаружении задержать", - говорится в сообщении.

Пограничники Львовского отряда сразу задержали мужчину и сообщили об этом сотрудникам Нацполиции.

Фото: ГПСУ

Оказалось, что 40-летнего украинца разыскивают правоохранители Львовщины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 УК "Умышленное убийство". Мужчину искали с декабря 2015 года.

Задержанный передан представителям Национальной полиции.

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