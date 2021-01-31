В Днепре ищут 13-летнюю девочку

Девочка ушла из дома 29 января и не вернулась.

В Днепре ищут 13-летнюю Марию Иванову, которая ушла из дома 29 января и не вернулась.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"29 января около 21:00 несовершеннолетняя девушка вышла из дома в Индустриальном районе г. Днепра и до настоящего времени не вернулась", - говорится в сообщении.

Девочке на вид 14-15 лет, ее рост 160 см, у Марии худощавое телосложение, светлые волосы и зеленые глаза.

Девочка была одета в желто-коричневое клетчатое пальто, светло-коричневый свитер, черные брюки и высокие кроссовки "Фива".

"Просьба ко всем, кто знает местонахождение несовершеннолетней Марии, сообщить по телефону: (095) 580-53-69 или "102", - говорится в сообщении.

Напомним, обвиняемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова осудили к 15 годам лишения свободы. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшей стороне 800 тысяч гривен компенсации.