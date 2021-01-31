За сутки в Киеве обнаружили 215 больных коронавирусом

16 человек умерли.

За сутки в Киеве обнаружили 215 больных коронавирусом

В Киеве за прошедшие сутки, 30 января, обнаружили 215 больных коронавирусом, 16 человек умерли.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Заболели 117 женщин в возрасте от 19 до 83 лет, 88 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 2 девочки - 1 года и 3 лет и 8 мальчиков - от 4 месяцев до 17 лет.

Среди больных - 10 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 76, в Днепровском - 51 и в Святошинском районе - 25 случаев.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 26 пациентов, Выздоровели за сутки 707 человек.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 128 389. Коронавирус преодолели 68 558 жителей. За период пандемии в столице 2 365 летальных случаев от вируса.

Напомним, 30 января в Украине было зафиксировано 3 177 новых случаев коронавируса, были госпитализированы 1 960 человек, зафиксировано 79 летальных случаев и выздоровели 4 126 человек.

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