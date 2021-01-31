Коронавирус и грипп: доктор Комаровский рассказал, чем они отличаются

Коронавирус и грипп порой очень непросто отличить друг от друга. Оба эти заболевания имеют вирусную природу, и у обоих симптомы весьма похожи. И все же отличить одну "заразу" от другой можно. Доктор Комаровский назвал два главных отличия, по которым можно идентифицировать, чем болен человек.

Несмотря на похожую клиническую картину, эти два заболевания, все же имеют некоторые различия, утверждает Евгений Комаровский. У себя в Instagram доктор опубликовал таблицу, из которой наглядно видно, каковы симптомы гриппа и коронавируса, и в чем их отличие.

Из таблицы видно, что в обоих случаях у больного редко появляется насморк и болит горло. Такие симптомы более характерны для простуды, когда у человека ОРЗ. Вирус же обычно проявляет себя по-другому.

Такие "прелести жизни", как лихорадка, кашель, боль в мышцах и суставах, головная боль и усталость присущи и гриппу, и коронавирусу.

А вот потеря обоняния, при всех остальных похожих симптомах, обычно случается именно при коронавирусе. И одышка также при гриппе бывает редко (особенно вначале заболевания). Поэтому сочетание этих двух симптомов должно человека насторожить и заставить обратиться к врачу.

Впрочем, и грипп бывает ничем не лучше коронавируса. Это заболевание также очень опасно и унесло немало человеческих жизней. Поэтому ни ту, ни другую болезнь нельзя пускать на самотек.

Медики предполагают, что с наступлением теплого времени года оба заболевания пойдут на спад, как уже было в прошлом году. Впрочем, в этом году мощным союзником человечества в борьбе с коронавирусом станет вакцинация, которая уже полным ходом идет во многих странах мира.

В Украине же обещают начать вакцинацию от коронавируса уже в феврале этого года. Правда, сразу всех привить не удастся, и похоже, что процесс растянется, как минимум на два года.