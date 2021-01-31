В Париже предъявлены обвинения нападавшим на 15-летнего украинца

Пятеро из обвиняемых находятся под стражей, четверо - под судебным надзором.

В Париже предъявлены обвинения нападавшим на 15-летнего украинца

В Париже предъявили обвинения задержанным по поводу избиения 15-летнего украинца Юрия Крученика.

Об этом информирует французский телеканал BFM, ссылаясь на собственные источники в судебной системе.

"Утром 31 января девяти молодым людям были предъявлены обвинения", - говорится в сообщении.

Пятеро из них находятся под стражей, их обвиняют в покушении на убийстве, четверо - под судебным надзором. Среди других обвинений - участие в подготовке кражи с применением насилия.

Добавим, восемь из девяти нападавших были несовершеннолетними.

Напомним, в пятницу, 22 января, на Юрия напали неподалеку от Эйфелевой башни. Группа неизвестных атаковала компанию студентов колледжа с металлическими палками, битами и ножами.

Сейчас украинец находится в коме в реанимации. У него пробит в нескольких местах череп, переломы рук, ножевые ранения и травма глаз.

Всего по этому делу были задержаны двенадцать человек, трех отпустили без предъявления обвинений на этой стадии расследования.

Из-за избиения украинца посольство Украины во Франции обратилось в местную прокуратуру.

Юрия поддержали мэр Парижа и Федерация футбола Франции.

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