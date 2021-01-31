В Украине за минувшие сутки в пожарах погибли семь человек
Трагедии, в частности, произошли в Одессе и на Львовщине.
В Украине за минувшие сутки, 30 января, в пожарах погибли семь человек, в том числе два человека в Одессе и один – во Львовской области.
Об этом говорится в справке ГСЧС.
"30 января в 11:22 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании квартиры в г. Одесса по ул. Балковская, 38 ", - говорится в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По прибытии на место вызова спасатели установили возгорание домашнего имущества в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома.
Во время тушения пожара пожарные вынесли из квартиры 53-летнего хозяина квартиры, который умер в карете скорой медицинской помощи.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяина.
Еще один пожар в Одессе произошел в Малиновском районе на ул. Прохоровской на 1-м этаже 4-х этажного жилого дома.
Спасатели установили возгорание домашнего имущества, на пожаре обнаружен погибший хозяин квартиры.
На Львовщине пожар произошел в с. Селец, хутор Солтисы, в деревянном жилом доме, крытом жестью, сообщили в областном управлении ГСЧС. На момент прибытия пожарных к месту происшествия огонь выбивался из окон здания.
В результате пожара погиб 59-летний владелец. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, 30 января в Межевском районе Днепропетровской области в результате пожара в жилом доме погибли два человека.