В Украине за минувшие сутки в пожарах погибли семь человек

Трагедии, в частности, произошли в Одессе и на Львовщине.

В Украине за минувшие сутки, 30 января, в пожарах погибли семь человек, в том числе два человека в Одессе и один – во Львовской области.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

"30 января в 11:22 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании квартиры в г. Одесса по ул. Балковская, 38 ", - говорится в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытии на место вызова спасатели установили возгорание домашнего имущества в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома.

Во время тушения пожара пожарные вынесли из квартиры 53-летнего хозяина квартиры, который умер в карете скорой медицинской помощи.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяина.

Еще один пожар в Одессе произошел в Малиновском районе на ул. Прохоровской на 1-м этаже 4-х этажного жилого дома.

Спасатели установили возгорание домашнего имущества, на пожаре обнаружен погибший хозяин квартиры.

На Львовщине пожар произошел в с. Селец, хутор Солтисы, в деревянном жилом доме, крытом жестью, сообщили в областном управлении ГСЧС. На момент прибытия пожарных к месту происшествия огонь выбивался из окон здания.

В результате пожара погиб 59-летний владелец. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, 30 января в Межевском районе Днепропетровской области в результате пожара в жилом доме погибли два человека.

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