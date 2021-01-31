За последние сутки в Украине было зафиксировано 3 177 новых случаев коронавируса
Больше всего больных на Прикарпатье и Закарпатье.
За последние сутки, 30 января, в Украине было зафиксировано 3 177 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 146 детей и 86 медработников.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 960 человек, зафиксировано 79 летальных случаев и выздоровели 4 126 человек.
За сутки совершено 19 059 тестирований: методом ПЦР - 15 042 и методом ИФА - 4 017.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217) областях, в г. Киеве (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 1 219 455 человек;
выздоровели - 1 018 784 человека;
летальных исходов - 22 707;
проведено 6 248 002 ПЦР-тестирования.
Статистика в регионах:
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 215 случаев;
Винницкая область - 123 случая;
Волынская область - 71 случай;
Днепропетровская область - 189 случаев;
Донецкая область - 176 случаев;
Житомирская область - 205 случаев;
Закарпатская область - 217 случаев;
Запорожская область - 56 случаев;
Ивано-Франковская область - 337 случаев;
Киевская область - 193 случая;
Кировоградская область - 24 случая;
Луганская область - 25 случаев;
Львовская область - 145 случаев;
Николаевская область - 146 случаев;
Одесская область - 170 случаев;
Полтавская область - 48 случаев;
Ровенская область - 78 случаев;
Сумская область - 121 случай;
Тернопольская область - 110 случаев;
Харьковская область - 192 случая;
Херсонская область - 54 случая;
Хмельницкая область - 7 случаев
Черкасская область - 59 случаев;
Черновицкая область - 118 случаев;
Черниговская область - 98 случаев.
Напомним, как сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в феврале Украина получит 117 тыс. доз антиковидной м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Вакцина сразу будет распределена для вакцинации работников больниц с больными коронавирусом.