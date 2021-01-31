За последние сутки в Украине было зафиксировано 3 177 новых случаев коронавируса

Больше всего больных на Прикарпатье и Закарпатье.

За последние сутки, 30 января, в Украине было зафиксировано 3 177 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 146 детей и 86 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 960 человек, зафиксировано 79 летальных случаев и выздоровели 4 126 человек.

За сутки совершено 19 059 тестирований: методом ПЦР - 15 042 и методом ИФА - 4 017.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217) областях, в г. Киеве (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 219 455 человек;

выздоровели - 1 018 784 человека;

летальных исходов - 22 707;

проведено 6 248 002 ПЦР-тестирования.

Статистика в регионах:

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 215 случаев;

Винницкая область - 123 случая;

Волынская область - 71 случай;

Днепропетровская область - 189 случаев;

Донецкая область - 176 случаев;

Житомирская область - 205 случаев;

Закарпатская область - 217 случаев;

Запорожская область - 56 случаев;

Ивано-Франковская область - 337 случаев;

Киевская область - 193 случая;

Кировоградская область - 24 случая;

Луганская область - 25 случаев;

Львовская область - 145 случаев;

Николаевская область - 146 случаев;

Одесская область - 170 случаев;

Полтавская область - 48 случаев;

Ровенская область - 78 случаев;

Сумская область - 121 случай;

Тернопольская область - 110 случаев;

Харьковская область - 192 случая;

Херсонская область - 54 случая;

Хмельницкая область - 7 случаев

Черкасская область - 59 случаев;

Черновицкая область - 118 случаев;

Черниговская область - 98 случаев.

Напомним, как сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в феврале Украина получит 117 тыс. доз антиковидной м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Вакцина сразу будет распределена для вакцинации работников больниц с больными коронавирусом.

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