В Сумах спасатели спасали мальчика, который оказался один на льду

Ребенок едва не оказался в реке.

В Сумах на водоеме работники ГСЧС спасли ребенка, которая едва не провалилась под лед.

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС на Сумщине.

"30 января в 12:32 на линию экстренного вызова" 101 "от сотрудников полиции поступила информация о необходимости оказания помощи. По предварительным данным, в г Сумы на реке Псел в районе моста КРЗ ребенок провалился на льду", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что на расстоянии около 20 м от берега на льду находится мальчик. Ближе к берегу ледяной покров становился значительно тоньше.

Один из спасателей с помощью надувной лодки начал приближаться к ребенку. Двигаться надо было крайне осторожно, поскольку существовала угроза провалиться под лед. В итоге работнику Службы спасения удалось добраться до мальчика, которого он посадил в лодку.

"Коллеги спасателя веревкой подтянули обоих к берегу, где мальчика передали матери. Всего для оказания помощи привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Напомним, в Житомирской области на сельском ставке утонул мужчина, его товарища спасли очевидцы.

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