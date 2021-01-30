На Днепропетровщине произошел взрыв в квартире, пострадали два человека

У г. Каменское на Днепропетровщине во время взрыва в квартире пострадало 2 человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"30-го января в 11:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о взрыве в пятиэтажном жилом доме на улице Матросова Южного района города Каменское. По сообщению немедленно направлены дежурные отделения седьмой и восьмой государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Спасатели предварительно установили, что "вероятно, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного панельного дома".

Взрывом разрушена стена между квартирами, выбиты стекла в окнах и двери. Разрушение несущих конструкций не обнаружено.

В результате взрыва пострадал 30-летний мужчина из однокомнатной квартиры, где произошел взрыв, и 17-летний парень из двухкомнатной соседней квартиры.

"Спасатели с помощью мягких носилок собственноручно вынесли по лестнице мужчину из однокомнатной квартиры. До прибытия пожарно-спасательных подразделений ребенок спасен соседями. Пострадавшие работниками экстренной медицинской помощи госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи", - добавили спасатели.

Подъезд отключен от газоснабжения. Причина взрыва устанавливается.

Напомним, в Виннице на территории детского сада сдетонировало неизвестное взрывное устройство. Незначительный ожог получил один ребенок.