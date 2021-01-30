Тина Кароль и Дан Балан появятся вместе на шоу Голос країни

Создатели шоу «Голос країна 11» подготовили для зрителей еще очень много чего интересного. Шоураннер проекта ответил на вопросы фанатов, рассказав о том, какие сюрпризы ждут их. Стало известно, что на сцене вокального шоу вновь появятся Дан Балан и Тина Кароль. Также в записи эфиров приняли участие другие знаменитости.

Тина Кароль и Дан Балан снова на «Голос країна»: раскрылись интересные факты о новых выпусках шоу

Владимир Завадюк – руководитель Big entertainment shows канала «1+1», шоураннер проектов «Танці з зірками», «Маскарад» и «Голос країни», организовал на своей странице в Инстаграм ответы на вопросы фанатов.

Продюсер рассказал, что обычно съемки вокального проекта длятся по 10 часов в сутки, а то и 17.

На вопрос подписчика, были ли в 11 сезоне звезды на кастинге, Владимир ответил утвердительно. Например, на шоу появится Надежда Мейхер, только пока не понятно в каком амплуа. В судейском кресле зрители также увидят Юлию Санину, вокалистку группы The Hardkiss.

Тина Кароль и Дан Балан снова на «Голос країна»: раскрылись интересные факты о новых выпусках шоу

«Уже в этом сезоне. Следите за шоу. Мы подготовили огромное количество сюрпризов», - отметил шоураннер «Голоса країни».

На вопрос фаната, будут ли в этом сезоне ДанТина, Владимир ответил:

«Будет. Готовлю сюрприз для вас с Даном Баланом».

Тина Кароль и Дан Балан снова на «Голос країна»: раскрылись интересные факты о новых выпусках шоу

Напомним, стилисты проекта «Голос країни 11» раскрыли секреты нарядов Олега Винника. Они рассказали, по какому принципу выбирает одежду исполнитель.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Сумщине охотник погиб во время охотыНа Сумщине охотник погиб во время охоты
От коронавируса умер украинский военныйОт коронавируса умер украинский военный
Вакцина от коронавируса категорически противопоказана некоторым людямВакцина от коронавируса категорически противопоказана некоторым людям
За сутки ковидом заболело 3 915 украинцев, умерло 83 человекаЗа сутки ковидом заболело 3 915 украинцев, умерло 83 человека
В Черновицкой, Харьковской и Сумской областях СБУ задержала дельцов, переправлявших нелегалов через границуВ Черновицкой, Харьковской и Сумской областях СБУ задержала дельцов, переправлявших нелегалов через границу
Блок рекламы


Похожие новости
Тина Кароль показала, как отмечает день рождения в ТурцииТина Кароль показала, как отмечает день рождения в Турции
Тина Кароль получает поздравления с 36-летиемТина Кароль получает поздравления с 36-летием
"Атлантида" Валентина Васяновича вышла в американский прокат"Атлантида" Валентина Васяновича вышла в американский прокат
Олег Винник в элегантом черном костюме появится на слепых прослушиваниях Голоса країниОлег Винник в элегантом черном костюме появится на слепых прослушиваниях Голоса країни
В Днепре из-за морозов и карантина отменили массовые купания на КрещениеВ Днепре из-за морозов и карантина отменили массовые купания на Крещение
Тина Кароль во время карантина запустила собственный бизнесТина Кароль во время карантина запустила собственный бизнес
Тина Кароль поразила фанатов танцами на пилонеТина Кароль поразила фанатов танцами на пилоне
Тина Кароль показала себя без макияжа в повседневной жизниТина Кароль показала себя без макияжа в повседневной жизни
Локдаун в Киеве - как будет функционировать город в период полного карантина?Локдаун в Киеве - как будет функционировать город в период полного карантина?
Тина Кароль показала кокетливое видео с сеновалаТина Кароль показала кокетливое видео с сеновала
Последние новости
Подгружаем последние новости