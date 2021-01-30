Тина Кароль и Дан Балан появятся вместе на шоу Голос країни

Создатели шоу «Голос країна 11» подготовили для зрителей еще очень много чего интересного. Шоураннер проекта ответил на вопросы фанатов, рассказав о том, какие сюрпризы ждут их. Стало известно, что на сцене вокального шоу вновь появятся Дан Балан и Тина Кароль. Также в записи эфиров приняли участие другие знаменитости.

Владимир Завадюк – руководитель Big entertainment shows канала «1+1», шоураннер проектов «Танці з зірками», «Маскарад» и «Голос країни», организовал на своей странице в Инстаграм ответы на вопросы фанатов.

Продюсер рассказал, что обычно съемки вокального проекта длятся по 10 часов в сутки, а то и 17.

На вопрос подписчика, были ли в 11 сезоне звезды на кастинге, Владимир ответил утвердительно. Например, на шоу появится Надежда Мейхер, только пока не понятно в каком амплуа. В судейском кресле зрители также увидят Юлию Санину, вокалистку группы The Hardkiss.

«Уже в этом сезоне. Следите за шоу. Мы подготовили огромное количество сюрпризов», - отметил шоураннер «Голоса країни».

На вопрос фаната, будут ли в этом сезоне ДанТина, Владимир ответил:

«Будет. Готовлю сюрприз для вас с Даном Баланом».

Напомним, стилисты проекта «Голос країни 11» раскрыли секреты нарядов Олега Винника. Они рассказали, по какому принципу выбирает одежду исполнитель.