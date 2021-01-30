Слава Каминская беременна или нет - фото

Слава Каминская из «НеАнгелов» заинтриговала поклонников своим новым положением. Фанаты задались вопросом, не беременна ли певица, которая отдыхает на Мальдивах со своим новым возлюбленным. Звезда честно призналась, что просто не отказывает себе в еде во время отпуска.

Украинская певица и участница группы «НеАнгелы» опубликовала несколько новых фотографий в Инстаграм. Рыжеволосая красавица прекрасно проводит время на райских островах. Туда она отправилась не одна, а в компании таинственного молодого человека. О нем Слава Каминская почти ничего не рассказывает, лишь отмечая, что он «нормальный».

За время отпуска формы певицы слегка округлились, что заставило ее поклонников подумать о беременности. Однако, отвечая на все подобные вопросы, исполнительница подчеркнула, что просто любит покушать.

«Беременна ли я ? я умею втягивать живот», - подписала новый пост звезда.

На фото Слава позирует в сдельном купальнике в вертикальную полоску, черной длинной накидке и соломенной шляпке. Исполнительница во всей красе показала свои роскошные длинные ноги и пышный бюст.

«Не думаю что можно втягивать живот беременным», «На отдыхе все беременны. Вы красотка!!», «Вы прекрасны в любом состоянии», «Ой..., беременяшный живот фиг вдуешь», - пишут подписчики.

Напомним, Слава Каминская из «НеАнгелов» показала новую свекровь. Подписчиков возмутила ее ориентация.