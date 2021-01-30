За сутки от ковида умерли 14 киевлян

Выздоровели за минувшие сутки 2 129 человек.

В Киеве за минувшие сутки, 29 января, обнаружили 341 больного коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели 193 женщины в возрасте от 19 до 89 лет, 131 мужчина в возрасте от 22 до 89 лет, 9 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 8 мальчиков от 3 до 15 лет. Среди больных 15 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 50 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 85, в Дарницком - 64 и в Подольском районе - 42 случая.

Умерли 14 человек. Выздоровели за минувшие сутки 2 129 человек.

Отметим, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 128 174.

Всего коронавирус унес жизни 2 349 киевлян. Преодолели болезнь 67 851 житель Киева.

Напомним, 29 января в Украине обнаружили 4 685 новых случаев ковида, выздоровели 11 317 человек.

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