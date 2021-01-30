На Киевщине задержали молодого человека с психотропами на 2 млн грн

Полицейские Киевcкой области перекрыли межрегиональный канал сбыта психотропных веществ и изъяли товара на 2 миллиона гривен.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

Так, во время дежурства сотрудники Обуховского районного управления полиции на автодороге вблизи села Тростинка заметили подозрительного молодого человека. Мужчина вышел из лесополосы со спортивной сумкой, положил ее в машину "Nissan Almera" и пытался уехать, однако на пути ему встал наряд группы реагирования патрульной полиции.

Для документирования правонарушения на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и руководство полиции района.

Во время обыска транспортного средства правоохранители обнаружили и изъяли спортивную сумку, в которой находились прозрачные пакеты с кристаллообразным веществом розового цвета, похожим на наркотик.

Изъятое направили на экспертизу, которая установила, что это синтетический психостимулятор "А-РVP", общим весом 5,4 кг.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет почти 2 миллиона гривен.

27-летнего жителя столицы задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 307 - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов Уголовного кодекса Украины.

Автомобиль, на котором передвигался фигурант, помещен на площадку временного содержания.

Сейчас полиция устанавливает возможных сообщников задержанного.

Напомним, в Харьковской области полиция за четверо суток ликвидировала семь подпольных нарколабораторий.