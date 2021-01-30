В пожаре на Днепропетровщине погибли два человека

Жертвами огня стали 90-летняя женщина и ее сын.

30 января в Межевском районе Днепропетровской области в результате пожара в жилом доме погибли два человека.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"30-го января в 08:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом секторе на улице Центральная села Новопавловка Межевского района", - говорится в сообщении.

По прибытии личного состава к месту вызова было установлено, что горение происходит внутри частного жилого дома.

Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тела двух человек: 90-летней женщины и ее 66-летнего сына.

Огнем повреждено домашнее имущество в одноэтажном жилом доме на площади 5 кв. метров.

Пожар локализован в 8:36 и ликвидирован в 8:44.

"К ликвидации пожара привлечены 4 человека личного состава, 1 единица пожарно-спасательной техники и 1 работник, 1 единица техники государственной пожарной дружины", - добавили в ГСЧС.

Напомним, Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога четырем подозреваемым по делу о пожаре с многочисленными жертвами в харьковском доме престарелых "Золотое время".