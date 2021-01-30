В Украине из-за непогоды обесточенными остаются 108 населенных пунктов

Без света остались жители Одесской и Николаевской областей.

По состоянию на утро 30 января в Украине обесточенными остаются 108 населенных пунктов в двух областях.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

75 населенных пунктов в Одесской области и 33 - в Николаевской. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как информирует Служба автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет.

"Остается ограниченным движение тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса - Рени, М-16 Одесса - Кучурган в Одесской области и М-13 Кропивницкий - Платоново в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от Службы автомобильных дорог привлечено 1 030 работников и 840 единиц техники.

С начала непогоды подразделения ГСЧС отбуксировали более 1 150 автомобилей, в том числе 31 карету скорой медицинской помощи и 29 автобусов. Они оказали помощь более 2 100 лицам (из них 3 роженицы), убрали 102 поваленных дерева и расчистили от снега 870 км дорожного покрытия.

От ГСЧС привлекались 1 293 человека и 426 единиц техники.

Напомним, 28 января в Одесской области, на автодороге М-05 Киев-Одесса, из-за непогоды образовалась четырехкилометровая пробка из 100 крупногабаритных автомобилей.