В Украине из-за непогоды обесточенными остаются 108 населенных пунктов

Без света остались жители Одесской и Николаевской областей.

В Украине из-за непогоды обесточенными остаются 108 населенных пунктов
Фото: yavoriv-info.com.ua

По состоянию на утро 30 января в Украине обесточенными остаются 108 населенных пунктов в двух областях.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

75 населенных пунктов в Одесской области и 33 - в Николаевской. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как информирует Служба автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет.

"Остается ограниченным движение тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса - Рени, М-16 Одесса - Кучурган в Одесской области и М-13 Кропивницкий - Платоново в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от Службы автомобильных дорог привлечено 1 030 работников и 840 единиц техники.

С начала непогоды подразделения ГСЧС отбуксировали более 1 150 автомобилей, в том числе 31 карету скорой медицинской помощи и 29 автобусов. Они оказали помощь более 2 100 лицам (из них 3 роженицы), убрали 102 поваленных дерева и расчистили от снега 870 км дорожного покрытия.

От ГСЧС привлекались 1 293 человека и 426 единиц техники.

Напомним, 28 января в Одесской области, на автодороге М-05 Киев-Одесса, из-за непогоды образовалась четырехкилометровая пробка из 100 крупногабаритных автомобилей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Сумщине охотник погиб во время охотыНа Сумщине охотник погиб во время охоты
От коронавируса умер украинский военныйОт коронавируса умер украинский военный
Вакцина от коронавируса категорически противопоказана некоторым людямВакцина от коронавируса категорически противопоказана некоторым людям
За сутки ковидом заболело 3 915 украинцев, умерло 83 человекаЗа сутки ковидом заболело 3 915 украинцев, умерло 83 человека
В Черновицкой, Харьковской и Сумской областях СБУ задержала дельцов, переправлявших нелегалов через границуВ Черновицкой, Харьковской и Сумской областях СБУ задержала дельцов, переправлявших нелегалов через границу
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине мошенники вспомнили про старый авторазвод: “Вы выиграли автомобиль!“В Украине мошенники вспомнили про старый авторазвод: “Вы выиграли автомобиль!“
За сутки в Украине обнаружили 4 685 новых случаев ковида, выздоровели 11 317 человекЗа сутки в Украине обнаружили 4 685 новых случаев ковида, выздоровели 11 317 человек
За сутки в Украине обнаружили 5 181 новый случай ковида, госпитализированы 1 916 человекЗа сутки в Украине обнаружили 5 181 новый случай ковида, госпитализированы 1 916 человек
В США из-за утечки азота погибли 6 работников заводаВ США из-за утечки азота погибли 6 работников завода
Из-за непогоды без света остались 143 населенных пункта в четырех областяхИз-за непогоды без света остались 143 населенных пункта в четырех областях
В Одесской и Николаевской областях объявили красный уровень опасности из-за ухудшения погодыВ Одесской и Николаевской областях объявили красный уровень опасности из-за ухудшения погоды
За сутки в Украине зафиксировали 3 776 новых случаев ковида, выздоровели - 14 250 человекЗа сутки в Украине зафиксировали 3 776 новых случаев ковида, выздоровели - 14 250 человек
Из-за непогоды 269 населенных пунктов в 12 областях остались без светаИз-за непогоды 269 населенных пунктов в 12 областях остались без света
За сутки в Украине 2 779 новых случаев ковида, 12 538 человек выздоровелиЗа сутки в Украине 2 779 новых случаев ковида, 12 538 человек выздоровели
Disney+ заблокировал от детей "Питера Пена" и "Дамбо" из-за расовых стереотиповDisney+ заблокировал от детей "Питера Пена" и "Дамбо" из-за расовых стереотипов
Последние новости
Подгружаем последние новости