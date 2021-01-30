В Украине мошенники вспомнили про старый авторазвод: “Вы выиграли автомобиль!“

В Украине мошенники начали обманывать доверчивых людей при помощи «лотереи», в которой «призом» является якобы дорогой новый автомобиль. Одна доверчивая украинка перевела мошенникам 25 000 гривен…

В Украине мошенники вспомнили про старый авторазвод: “Вы выиграли автомобиль!“

39-летняя женщина получила СМС-сообщение о том, что она якобы выиграла новенький кроссовер Volkswagen Tiguan стоимостью 800 000 гривен. Женщина перешла на сайт, и увидела номер своего телефона в списке победителей.

Организаторы «лотереи» пояснили женщине, что она может взять машину или вместо нее деньги. Она выбрала деньги.

После этого злоумышленники объяснили женщине, что ей придется заплатить 17 тысяч гривен налога и 8 тысяч гривен за «быстрое оформление выигрыша». Она согласилась, так как слышала от своей знакомой про такую лотерею.

Доверчивая украинка перевела мошенникам 25 000 гривен, а потом ещё долго не могла поверить, что её обманули…

Подобные мошеннические схемы в Украине использовали давным-давно. Похоже, кто-то решил их реанимировать.

Ранее стало известно, что в Украине злоумышленники вымогают у водителей деньги, утверждая, что сделали в машине "закладку", которая приведет к дорогостоящему ремонту.


Максимов Віталій, Тудей

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