За сутки в Украине обнаружили 4 685 новых случаев ковида, выздоровели 11 317 человек

За прошедшие сутки, 29 января, в Украине зафиксировано 4 685 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 200 детей и 336 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев - 149, госпитализированы 1 906 человек.

Выздоровели 11 317 человек, за сутки проведено 41 781 тестирование: методом ПЦР - 23 871 и методом ИФА - 17 910.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях, а также в Киеве (341).

Статистика за сутки в регионах:

г. Киев - 341 случай;

- 341 случай; Винницкая область - 241 случай;

Волынская область - 146 случаев;

Днепропетровская область - 335 случаев;

Донецкая область - 170 случаев;

Житомирская область - 158 случаев;

Закарпатская область - 245 случаев;

Запорожская область - 220 случаев;

Ивано-Франковская область - 412 случаев;

Киевская область - 325 случаев;

Кировоградская область - 36 случаев;

Луганская область - 108 случаев;

Львовская область - 356 случаев;

Николаевская область - 84 случая;

Одесская область - 174 случая;

Полтавская область - 104 случая;

Ровенская область - 116 случаев;

Сумская область - 77 случаев;

Тернопольская область - 124 случая;

Харьковская область - 280 случаев;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 123 случая;

Черкасская область - 155 случаев;

Черновицкая область - 186 случаев;

Черниговская область - 117 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели 1 216 278 человек, выздоровели - 1 014 658, летальных случаев - 22 628 и проведено ПЦР-тестов - 6 232 960.

Напомним, правительство на следующей неделе обнародует информацию о новых договоренностях по поставкам вакцины от коронавируса.

По состоянию на 29 января в украинских больницах с диагнозом COVID-19 и с подозрением на COVID-19 находится 18 302 человека.