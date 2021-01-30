За сутки в Украине обнаружили 4 685 новых случаев ковида, выздоровели 11 317 человек
Летальных случаев - 149.
За прошедшие сутки, 29 января, в Украине зафиксировано 4 685 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 200 детей и 336 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Летальных случаев - 149, госпитализированы 1 906 человек.
Выздоровели 11 317 человек, за сутки проведено 41 781 тестирование: методом ПЦР - 23 871 и методом ИФА - 17 910.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях, а также в Киеве (341).
Статистика за сутки в регионах:
- г. Киев - 341 случай;
- Винницкая область - 241 случай;
- Волынская область - 146 случаев;
- Днепропетровская область - 335 случаев;
- Донецкая область - 170 случаев;
- Житомирская область - 158 случаев;
- Закарпатская область - 245 случаев;
- Запорожская область - 220 случаев;
- Ивано-Франковская область - 412 случаев;
- Киевская область - 325 случаев;
- Кировоградская область - 36 случаев;
- Луганская область - 108 случаев;
- Львовская область - 356 случаев;
- Николаевская область - 84 случая;
- Одесская область - 174 случая;
- Полтавская область - 104 случая;
- Ровенская область - 116 случаев;
- Сумская область - 77 случаев;
- Тернопольская область - 124 случая;
- Харьковская область - 280 случаев;
- Херсонская область - 52 случая;
- Хмельницкая область - 123 случая;
- Черкасская область - 155 случаев;
- Черновицкая область - 186 случаев;
- Черниговская область - 117 случаев.
За все время пандемии в Украине заболели 1 216 278 человек, выздоровели - 1 014 658, летальных случаев - 22 628 и проведено ПЦР-тестов - 6 232 960.
Напомним, правительство на следующей неделе обнародует информацию о новых договоренностях по поставкам вакцины от коронавируса.
По состоянию на 29 января в украинских больницах с диагнозом COVID-19 и с подозрением на COVID-19 находится 18 302 человека.