За сутки в Украине обнаружили 4 685 новых случаев ковида, выздоровели 11 317 человек

Летальных случаев - 149.

За прошедшие сутки, 29 января, в Украине зафиксировано 4 685 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 200 детей и 336 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев - 149, госпитализированы 1 906 человек.

Выздоровели 11 317 человек, за сутки проведено 41 781 тестирование: методом ПЦР - 23 871 и методом ИФА - 17 910.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях, а также в Киеве (341).

Статистика за сутки в регионах:

  • г. Киев - 341 случай;
  • Винницкая область - 241 случай;
  • Волынская область - 146 случаев;
  • Днепропетровская область - 335 случаев;
  • Донецкая область - 170 случаев;
  • Житомирская область - 158 случаев;
  • Закарпатская область - 245 случаев;
  • Запорожская область - 220 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 412 случаев;
  • Киевская область - 325 случаев;
  • Кировоградская область - 36 случаев;
  • Луганская область - 108 случаев;
  • Львовская область - 356 случаев;
  • Николаевская область - 84 случая;
  • Одесская область - 174 случая;
  • Полтавская область - 104 случая;
  • Ровенская область - 116 случаев;
  • Сумская область - 77 случаев;
  • Тернопольская область - 124 случая;
  • Харьковская область - 280 случаев;
  • Херсонская область - 52 случая;
  • Хмельницкая область - 123 случая;
  • Черкасская область - 155 случаев;
  • Черновицкая область - 186 случаев;
  • Черниговская область - 117 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели 1 216 278 человек, выздоровели - 1 014 658, летальных случаев - 22 628 и проведено ПЦР-тестов - 6 232 960.

Напомним, правительство на следующей неделе обнародует информацию о новых договоренностях по поставкам вакцины от коронавируса.

По состоянию на 29 января в украинских больницах с диагнозом COVID-19 и с подозрением на COVID-19 находится 18 302 человека.

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