На Харьковщине полиция за четверо суток ликвидировала семь подпольных нарколабораторий

В результате масштабной спецоперации изъято более трех тонн наркотиков и прекурсоров на 120 млн грн.

В течение четырех суток полицейские ликвидировали 7 подпольных нарколабораторий, изъяли из незаконного оборота около 200 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, составляет около 300 тысяч доз, а также более трех тонн прекурсоров для их изготовления.

Фото: пресс-центр МВД

Масштабную спецоперацию на Харьковщине провели оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью совместно с работниками ГУНП в Харьковской области с привлечением специалистов киберполиции, бойцов спецподразделения ТОР под процессуальным руководством местной прокуратуры. Всего было задействовано более 600 правоохранителей, информирует пресс-центр Министерства внутренних дел.

Всего правоохранители провели 350 обысков и установили 118 человек, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. По предварительным подсчетам, стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 120 млн гривен.

Фото: пресс-центр МВД

Фото: пресс-центр МВД

"Среди изъятого, в частности, более 80 кг каннабиса, более 80 л опия ацетилированного, 30 кг психотропа "Альфа PVP", 4 кг амфетамина, а также 2700 упаковок метадона и 2,5 тыс. упаковок сильнодействующего опиоидного (наркотического) препарата. По ценам "черного" рынка стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ составляет около 120 млн гривен", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сотрудники полиции разоблачили две преступные группы с признаками организованности. Одна из них "специализировалась" на изготовлении психотропного вещества "Альфа PVP". Свою продукцию трое сообщников реализовывали с помощью чат-бота в мессенджере.

Другая группа наркоторговцев наладила сеть изготовления и сбыта метадона. Организатор, которая живет в столице, поставляла наркотики двум сообщникам с Харьковщины. Они получали товар, фасовали и распространяли его на территории города путем закладок, а об их местонахождении сообщали лидеру наркобизнеса.

Фото: пресс-центр МВД

Фото: пресс-центр МВД

Также полицейские заблокировали 5 интернет-магазинов, которые занимались незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, выявлены 43 наркопритона.

В настоящее время 16 человек задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сообщено 63 подозрения за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Продолжаются следственные действия для документирования преступной деятельности фигурантов и сбора доказательной базы для привлечения их к ответственности.

Как сообщалось, ранее в январе в Запорожской области у двух девушек нашли наркотики на 7 млн гривен.