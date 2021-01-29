Катя Осадчая сняла на видео свой заснеженный дом под Киевом

Катя Осадчая показала, как выглядит ее роскошный дом под Киевом . Знаменитость опубликовала видеозапись, сделанную на территории ее имения. Живет звезда в элитном коттеджном городке под названием «Солнечная долина» по соседству с кумовьями – Потапом и Настей Каменских.

Успешная украинская ведущая очень часто делится фото и видео из своего красивого дома, расположенного в частном секторе под Киевом – в трех километрах от столицы.

Чаще всего звезда программы «Світське життя» публикует кадры, снятые изнутри дома. А недавно Катя Осадчая показала особняк снаружи. Звезде захотелось похвастаться, как выглядит ее участок, засыпанный снегом. В кадре можно было увидеть двухэтажный дом из разноцветного кирпича и пластиковые окна под дерево.

Периодически Катя Осадчая публикует фото, снятые на территории, где есть бассейн и сад с цветами. Также ведущая в теплое время года любит отдохнуть в висячем кресле. В доме имеется просторная гостиная с камином и кухня-студия.

В поселке закрытого типа знаменитость проживает вместе со своим супругом Юрием Горбуновым и их маленьким сыном Иваном. Дом семьи стоит по соседству с особняком Насти Каменских и Алексея Потапенко, которые приходятся им кумовьями.

Напомним, Катя Осадчая показала беременный животик в обтягивающем платье.