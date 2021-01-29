За сутки в Украине обнаружили 5 181 новый случай ковида, госпитализированы 1 916 человек

Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано на Львовщине.

За сутки в Украине обнаружили 5 181 новый случай ковида, госпитализированы 1 916 человек

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5 181 новый случай коронавируса COVID-19. В частности, заболели 218 детей и 212 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 1 916 человек. 128 пациентов умерли, 11 310 человек - выздоровели. За сутки было проведено 44 143 тестирования, в частности, методом ПЦР - 24 769, методом ИФА - 19 374.

За все время пандемии в Украине заболели 1 211 593 человека, выздоровели - 1 003 341. От осложнений умерли 22 479 человек. Всего проведено 6 209 089 ПЦР-тестирований.

Наибольшее количество подтвержденных случаев ковида за последние сутки зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

Статистика в регионах за сутки:

  • г. Киев - 361 случай;
  • Винницкая область - 282 случая;
  • Волынская область - 159 случаев;
  • Днепропетровская область - 259 случаев;
  • Донецкая область - 193 случая;
  • Житомирская область - 167 случаев;
  • Закарпатская область - 137 случаев;
  • Запорожская область - 232 случая;
  • Ивано-Франковская область - 356 случаев;
  • Киевская область - 326 случаев;
  • Кировоградская область - 27 случаев;
  • Луганская область - 40 случаев;
  • Львовская область - 440 случаев;
  • Николаевская область - 207 случаев;
  • Одесская область - 260 случаев;
  • Полтавская область - 218 случаев;
  • Ровенская область - 209 случаев;
  • Сумская область - 123 случая;
  • Тернопольская область - 179 случаев;
  • Харьковская область - 248 случаев;
  • Херсонская область - 70 случаев;
  • Хмельницкая область - 147 случаев;
  • Черкасская область - 131 случай;
  • Черновицкая область - 258 случаев;
  • Черниговская область - 152 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 28 января Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, позволяющий начать экстренную вакцинацию от ковида.

В интервью LB.ua главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сообщал, что уже в феврале в рамках инициативы COVAX Украина может получить мРНК-вакцину от коронавируса, которая требует хранения от -20 до -80 градусов по Цельсию. Препаратом может быть разработка немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech. Также, вероятно, в Украину могли бы поставить препарат Moderna.

Позже президент и премьер-министр подтвердили, что вакцинацию от коронавируса начнут в феврале, примерно на второй неделе месяца. Денис Шмыгаль отметил, что Украина в рамках инициативы COVAX может получить четыре различных вакцины от ковида. Это препарат Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax и Sanofi.

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