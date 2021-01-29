Сотрудника "Новой почты" приговорили к трем годам лишения свободы за кражу техники из посылок

Суд приговорил работника терминала "Новой почты" в Полтаве к трем годам лишения свободы и лишил права занимать должности, связанные с обслуживанием товарно-материальных ценностей, за кражу техники из посылок клиентов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

Отмечается, что инцидент произошел в апреле 2020 года с сотрудником, который только устроился работать в компанию.

"Злоумышленника обнаружила служба безопасности компании при расследовании претензии одного из клиентов, заявившего об отсутствии мобильного телефона в полученном отправлении. Благодаря установленным на терминале камерам видеонаблюдения личность злоумышленника удалось установить оперативно, позже он сам во всем признался", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудник был уволен из компании, а информация по делу была передана правоохранительным органам.

Напомним, в 2018 году житель Днепра отправил себя в Харьков в посылке "Новой почты", чтобы украсть другие посылки.