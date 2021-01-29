Настя Каменских показала клип в память об отце, в котором снялась ее мама

Настя Каменских раньше времени выпустила долгожданный клип на украиноязычную песню «Почуття». Эту работу с нетерпением ждал покойный папа певицы, потому что в нем снялась ее мама. Артистка планировала премьеру ко Дню всех влюбленных, но решила выпустить музыкальное видео вскоре после смерти отца.

До мурашек: Настя Каменских выпустила клип в память об отце

Клип на песню «Почуття» показывает самые трогательные моменты в жизни девушки и родителей, которые отдают ее замуж.

«Любовь – лучшее украшение. Именно она окрыляет нас и дает бесконечное вдохновение. Такие чувства и эмоции – это те сокровища, и драгоценности, которые останутся с нами навсегда, где бы не были, как бы мы не жили», - гласит информация о музыкальной работе.

По словам Насти Каменских, папе очень нравилась ее новая композиция, которую он любил слушать и очень ждал премьеру, в первую очередь потому, что в нем снялась мама.

«К сожалению, Вселенная распорядилась иначе и папа не успел увидеть премьеру. Сначала я хотела все отменить, но потом поняла, что выпуск этои? особеннои? песни - это лучшии? способ выразить всю мою любовь и благодарность ему», - отметила певица в публикации в Инстаграм.

Поклонники приятно удивлены новой работой Насти Каменских и пишут свои восхищенные комментарии в ее Инстаграм:

«Очень трогательная песня», «супер песня для первого танца на свадьбе», «У меня мурашки по коже...слёзы на глазах. Очень красивые слова и чудесное исполнение», «Очень красивая песня )))прям до мурашек».

Напомним, Настя Каменских 25 января сообщила трагическую новость - у артистки умер отец. Алексею Жмуру был 81 год. Причину смерти Каменских не назвала.


Анастасия Березовская, Тудей

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