В США из-за утечки азота погибли 6 работников завода

Еще 10 человек госпитализированы.

В результате утечки жидкого азота на птицефабрике в штате Джорджия погибли по меньшей мере шесть человек, еще 10 госпитализированы.

Об этом пишет The Hill.

Официальные лица заявили, что утечка жидкого азота произошла в Prime Pak Foods около 10:00 утра.

Представитель пожарной охраны округа Холл Захари Брэкетт заявил, что пятерых погибших нашли на месте аварии, еще один человек умер по дороге в больницу.

Он также опроверг предыдущие сообщения в социальных сетях о взрыве. По его словам, причина утечки остается неизвестной.

Брэкетт добавил, что 120 работников прошли обследование из-за возможных проблем со здоровьем из-за утечки, один из них госпитализирован.

Среди госпитализированных по меньшей мере пять рабочих и четыре пожарных, госпитализированных для оценки "респираторных жалоб".

По словам представителей системы здравоохранения Северо-Восточной Джорджии, трое из отправленных в больницу остаются в критическом состоянии, еще пятеро - в удовлетворительном.

Напомним, 23 января в результате столкновения маршрутки с электричкой на Львовщине погиб мужчина.