В США из-за утечки азота погибли 6 работников завода
Еще 10 человек госпитализированы.
В результате утечки жидкого азота на птицефабрике в штате Джорджия погибли по меньшей мере шесть человек, еще 10 госпитализированы.
Об этом пишет The Hill.
Официальные лица заявили, что утечка жидкого азота произошла в Prime Pak Foods около 10:00 утра.
Представитель пожарной охраны округа Холл Захари Брэкетт заявил, что пятерых погибших нашли на месте аварии, еще один человек умер по дороге в больницу.
Он также опроверг предыдущие сообщения в социальных сетях о взрыве. По его словам, причина утечки остается неизвестной.
Брэкетт добавил, что 120 работников прошли обследование из-за возможных проблем со здоровьем из-за утечки, один из них госпитализирован.
Среди госпитализированных по меньшей мере пять рабочих и четыре пожарных, госпитализированных для оценки "респираторных жалоб".
По словам представителей системы здравоохранения Северо-Восточной Джорджии, трое из отправленных в больницу остаются в критическом состоянии, еще пятеро - в удовлетворительном.
Напомним, 23 января в результате столкновения маршрутки с электричкой на Львовщине погиб мужчина.