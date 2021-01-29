В США из-за утечки азота погибли 6 работников завода

Еще 10 человек госпитализированы.

В США из-за утечки азота погибли 6 работников завода
Фото: usatoday.com

В результате утечки жидкого азота на птицефабрике в штате Джорджия погибли по меньшей мере шесть человек, еще 10 госпитализированы.

Об этом пишет The Hill.

Официальные лица заявили, что утечка жидкого азота произошла в Prime Pak Foods около 10:00 утра.

Представитель пожарной охраны округа Холл Захари Брэкетт заявил, что пятерых погибших нашли на месте аварии, еще один человек умер по дороге в больницу.

Он также опроверг предыдущие сообщения в социальных сетях о взрыве. По его словам, причина утечки остается неизвестной.

Брэкетт добавил, что 120 работников прошли обследование из-за возможных проблем со здоровьем из-за утечки, один из них госпитализирован.

Среди госпитализированных по меньшей мере пять рабочих и четыре пожарных, госпитализированных для оценки "респираторных жалоб".

По словам представителей системы здравоохранения Северо-Восточной Джорджии, трое из отправленных в больницу остаются в критическом состоянии, еще пятеро - в удовлетворительном.

Напомним, 23 января в результате столкновения маршрутки с электричкой на Львовщине погиб мужчина.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Житель Доманевки отрезал отцу нос, губы и пенис и ранил трех полицейских при задержанииЖитель Доманевки отрезал отцу нос, губы и пенис и ранил трех полицейских при задержании
На Сумщине охотник погиб во время охотыНа Сумщине охотник погиб во время охоты
От коронавируса умер украинский военныйОт коронавируса умер украинский военный
Вакцина от коронавируса категорически противопоказана некоторым людямВакцина от коронавируса категорически противопоказана некоторым людям
За сутки ковидом заболело 3 915 украинцев, умерло 83 человекаЗа сутки ковидом заболело 3 915 украинцев, умерло 83 человека
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за непогоды без света остались 143 населенных пункта в четырех областяхИз-за непогоды без света остались 143 населенных пункта в четырех областях
В Одесской и Николаевской областях объявили красный уровень опасности из-за ухудшения погодыВ Одесской и Николаевской областях объявили красный уровень опасности из-за ухудшения погоды
Из-за непогоды 269 населенных пунктов в 12 областях остались без светаИз-за непогоды 269 населенных пунктов в 12 областях остались без света
В Черкасской области двое взрослых и 10-летний ребенок погибли, провалившись под ледВ Черкасской области двое взрослых и 10-летний ребенок погибли, провалившись под лед
Disney+ заблокировал от детей "Питера Пена" и "Дамбо" из-за расовых стереотиповDisney+ заблокировал от детей "Питера Пена" и "Дамбо" из-за расовых стереотипов
Погибли трое рыбаков, провалившихся под ледПогибли трое рыбаков, провалившихся под лед
Под стражу взяли арендатора пансионата в Харькове, где в результате пожара погибли 15 человекПод стражу взяли арендатора пансионата в Харькове, где в результате пожара погибли 15 человек
Владельцу гостиницы в Одессе, в которой 17 января во время пожара погибли люди, сообщено о подозренииВладельцу гостиницы в Одессе, в которой 17 января во время пожара погибли люди, сообщено о подозрении
Посольство Украины во Франции обратилось в прокуратуру из-за жестокого избиения украинца в ПарижеПосольство Украины во Франции обратилось в прокуратуру из-за жестокого избиения украинца в Париже
Владелицу дома престарелых в Харькове, где погибли 15 человек, задержали (обновлено)Владелицу дома престарелых в Харькове, где погибли 15 человек, задержали (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости