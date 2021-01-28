Кличко: С ночи город убирает 359 единиц спецтехники

Также были задействованы 52 бригады по ручной уборке.

Кличко: С ночи город убирает 359 единиц спецтехники
Фото: facebook/Кличко - мер

Для преодоления последствий непогоды с прошлой ночи на улицах столицы работают 359 единиц спецтехники и 52 бригады по ручной уборке. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает официальный сайт главы столицы.

Он продемонстрировал видео, как ночью убирали снег в Киеве.

«Как и прогнозировали синоптики, столицу снова охватила непогода. «Киевавтодор» заблаговременно подготовился к стихии. Со вчерашнего вечера на дорогах работало 146 единиц спецтехники. Превентивно обрабатывали жидкими хлоридами и песчано-соляной смесью подъемы, спуски, дороги из брусчатки, мосты и путепроводы. В течение всей ночи город убирали 359 единиц спецтехники «Киевавтодора». Во всех районах работали колонны большой и малой техники, оперативно расчищали от снега дороги и проезды», – сообщил Кличко.

Также были задействованы 52 бригады по ручной уборке. Ночью они расчищали снег на тротуарах и остановках общественного транспорта. Продолжат это делать в столице и в течение всего дня.

«По прогнозам, снег будет идти в Киеве несколько дней. Поэтому призываю водителей быть осторожными, соблюдать скоростной режим, дистанцию на дороге. А тем, кто может оставить авто дома, – обязательно сделать это и передвигаться по городу на общественном транспорте», – подчеркнул Виталий Кличко.

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