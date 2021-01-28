В Черновицкой, Харьковской и Сумской областях СБУ задержала дельцов, переправлявших нелегалов через границу

Стоимость "трансфера" составляла от 1,5 до 3,5 тыс. долларов с каждого нелегала.

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабные схемы переправки нелегалов в Украину и Европейский Союз. В ходе спецоперации сотрудники спецслужбы задержали организаторов сразу трех групп злоумышленников: в Черновицкой, Харьковской и Сумской областях, передает пресс-центр СБУ .

Так, в Черновицкой области разоблачены три организатора группировки, специализировавшейся на незаконной переправке иностранцев в страны ЕС вне установленных пунктов пропуска. Стоимость "услуги" по перемещению нелегалов через государственную границу составляла 3,5 тыс. долларов с человека.

Правоохранители задержали фигурантов в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в районе поселка Дяковцы при попытке незаконной переправки на территорию Евросоюза двух граждан одной из стран Южной Азии.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

В Харьковской и Сумской областях блокирована деятельность двух группировок, организовавших каналы нелегальной миграции из РоSSийской Федерации и в обратном направлении.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Установлено, что в состав группы на Харьковщине входило трое жителей региона. В течение года они через собственные связи среди криминалитета подыскивали желающих нелегально пересечь роSSийско-украинскую границу. "Клиентами" злоумышленников были иностранцы, находящиеся в стране нелегально, представители криминальных кругов, подозреваемые в совершении преступлений в Украине и за рубежом. Стоимость "трансфера" составляла 1,5 тыс. долларов с каждого нелегала.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и квалификации их действий как совершенных в составе организованной группы.

В Сумской области к организации трафика нелегальной миграции причастны трое граждан Украины и их сообщники - несколько граждан РоSSии. Участники группировки подыскивали "клиентов" по обе стороны границы и переправляли их через участки "зеленой" границы. Таким образом граждане "обходили" карантин на пересечение границы, у некоторых из них также были проблемы с документами.

Правоохранители задержали одного из организаторов группы согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам группировки.