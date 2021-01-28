В реке Лыбедь у вокзала нашли тело без вести пропавшего военного

25-летнего мужчину искали с начала января.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В реке Лыбедь недалеко от Центрального железнодорожного вокзала Киева нашли тело без вести пропавшего военнослужащего.

Об этом в четверг, 28 января, сообщила пресс-служба полиции Киева .

25-летний военнослужащий из Винницкой области перестал выходить на связь еще в начале января, и его мать обратилась в полицию.

Мужчину нашли на записях видеонаблюдения с вокзала. Оказалось, что перед исчезновением он провожал сослуживцев на поезд.

Через несколько дней поисков тело пропавшего нашли в соседней реке.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Мы провели спецоперацию по розыску мужчины, опросили десятки свидетелей. Круглосуточно наряды полиции отрабатывали возможные маршруты движения пропавшего и установили, что военнослужащий находился возле реки Лыбедь. Несмотря на низкую температуру, водолазы погружались в водоем, а кинологи со служебными собаками тщательно обследовали прилегающие территории. В результате мы нашли в воде тело 25-летнего винничанина. По данному факту мы начали уголовное производство по части первой статьи 115 (умышленное убийство) уголовного кодекса Украины", - рассказал начальник сектора криминальной полиции отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта Андрей Жувак.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Досудебное расследование продолжается.